Alex Telles e Danilo na lista do F. C. Porto para o Belenenses

Sérgio Conceição levou 22 jogadores para defrontar o Belenenses. Corona ficou de fora devido a problemas físicos.

O lateral Alex Telles e o médio Danilo são as novidades na lista de convocados do F. C. Porto para o jogo de amanhã, com o Belenenses.

Os dois jogadores, que têm estado afastados das opções de Sérgio Conceição devido a lesão, podem, assim, entrar nas opções para o embate que fecha a 28.ª jornada. Danilo não joga desde 24 de janeiro, enquanto Alex Telles está afastado desde 22 de fevereiro.

Sérgio Conceição levou 22 futebolistas para Lisboa. De fora ficaram os lesionados Marega e Corona, para além dos castigados José Sá e Marcano.

Lista de convocados do F. C. Porto: Casillas, Vaná, Maxi Pereira, Ricardo Pereira, Felipe, Reyes, Osorio, Dalot, Alex Telles, Herrera, Danilo, Paulinho, Oliver, André André, Sérgio Oliveira, Hernâni, Brahimi, Aboubakar, Gonçalo Paciência, Waris, Otávio e Soares.