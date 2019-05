Alex Telles: "Fica o ponto de interrogação sobre o que faltou"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:58 Facebook

Alex Telles fez este domingo uma análise à época dos azuis e brancos, considerando que o plantel fez "o trabalho da melhor maneira" e esteve presente em todas as finais.

"Fizemos o nosso trabalho da melhor maneira e o que nos alimenta um pouco na parte positiva é saber que estivemos em todas as frentes. Na Liga dos Campeões, no campeonato, na Taça da Liga e na Taça de Portugal. Chegámos a todas as finais, mas o que é mais doloroso é não termos conseguido os nossos objetivos. Fica o ponto de interrogação sobre o que faltou, mas agora já passou; acabou a época. Temos de pensar em trabalhar para que não se cometam os mesmos erros", afirmou em declarações à Sport TV.

O lateral brasileiro, que partiu este domingo de férias, acredita que a equipa vai dar a volta por cima e abordou algumas saídas do plantel, considerando-as "normais".



"É verdade que tivemos momentos em que não estivemos bem, mas acontece com qualquer equipa. O próprio Benfica já esteve em baixo e o Sporting também teve momentos assim. É saber sair desse momento e dar a volta por cima, porque dentro em breve teremos mais objetivos para lutar novamente. Saídas? É normal acontecerem quando um grupo é forte. Mostrámos isso na Liga dos Campeões, que é o nível mais alto de competição. Chegámos aos quartos de final com muita qualidade e muito mérito, então é normal que isso aconteça. Agora é o clube gerir da melhor maneira e esperar sempre que o F. C. Porto esteja em primeiro lugar, para que possa voltar a vencer", concluiu Alex Telles.