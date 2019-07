Alex Telles garante que título não pode voltar a escapar ao F.C. Porto

Hoje às 17:20 Facebook

O brasileiro, Alex Telles, afirmou, em declarações ao site do F.C. Porto que o título nacional não pode fugir à equipa, na próxima temporada. "O que construímos na época passada foi algo muito positivo, mas só seria perfeito com o título, algo que esta época não pode faltar", sublinhou.

"Começamos com muita ambição desde o primeiro dia e nós, jogadores, compramos as ideias do nosso mister e staff técnico, como sempre. Vamos trabalhar muito e unirmo-nos cada vez mais como uma família. Vamos em busca de recuperar o que é nosso", acrescentou.

As pré-eliminatórias da Liga dos Campeões serão os primeiros duelos oficiais. "É normal termos jogos assim no início. Para uma equipa como o F.C. Porto, que é um gigante mundialmente, tem que estar sempre preparado para esses jogos. Seja qual for o adversário, estamos focados e vamos dar 110% como sempre fizemos. Estaremos preparados", avisou.

Ao nível individual, o lateral esquerdo, de 26 anos, afirmou que pensa "sempre em melhorar". "Procuro dar um passo a mais todas as épocas. Fico muito feliz por melhorar todos os anos, seja a fazer golos ou assistências. Quero dar o meu melhor, elevar esses números e, principalmente, dar alegrias aos nossos adeptos, pois eles merecem".

Os jovens da formação estão a ser acompanhados pelos mais experientes, explicou Telles. "Mostram que têm muita qualidade e o mister confia no trabalho de cada um deles. Sinto-me com uma certa responsabilidade pois vou para a minha quarta época aqui e espero ajudar a agregar os novos jogadores, tanto os mais jovens como os que vêm de fora. Quero ajudá-los a sentir o que é o espírito de jogar no FC Porto, da alma que temos que ter em cada treino, em cada jogo. Sinto uma responsabilidade grande, mas aqui cada um tem a sua responsabilidade para que possamos crescer juntos enquanto equipa ".