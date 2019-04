JN Hoje às 20:16 Facebook

Além do talento para jogar futebol, Alex Telles mostrou ter outro dote: tocar piano. O jogador do F. C. Porto partilhou nas redes sociais o momento em que toca um dos temas da banda sonora do filme "A Star is Born", protagonizado por Lady Gaga e Bradley Cooper

Veja o vídeo: