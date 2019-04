Alex Telles numa redoma para voltar na Champions

Arnaldo Martins Hoje às 09:19 Facebook

Ao fim de 44 jogos, Alex Telles vai parar e falhar o jogo desta terça-feira com o Sporting de Braga, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

A poupança do lateral já podia estar na agenda de Sérgio Conceição, tendo em conta a cadência competitiva a que o lateral tem sido sujeito, mas virou condição obrigatória face à lesão do brasileiro na última partida com o Braga. Alex Telles protagonizou momento insólito ao lesionar-se na marcação do penálti, que, na ocasião, deu o 2-2. O defesa nem sequer festejou o empate, caindo no relvado agarrado à anca.

O plantel regressou, ontem, aos trabalhos, poucas horas após a vitória (2-3) arrancada a ferros no Minho e o lateral limitou-se a cumprir tratamento. No boletim clínicos, os dragões explicam que o internacional canarinho apresenta uma bursite (inflamação da bolsa sinovial que se situa entre o osso e a pele) no lado direito da anca. O jogador deixou o relvado bastante combalido e com dificuldades de locomoção, mas, ao que o JN apurou, a lesão não é grave.