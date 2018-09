Alex Telles: "Plantel está unido e focado em todas as competições"

Nuno Barbosa Hoje às 23:20 Facebook

Twitter

Lateral esquerdo destaca a vitória sobre o Moreirense e assegura que, nesta paragem do campeonato, é preciso treinar bastante para a equipa regressar à competição "ainda mais forte".

A derrota com o V. Guimarães, na 3.ª jornada do campeonato, impediu que o F. C. Porto chegasse a esta paragem do campeonato só com vitórias e na liderança isolada do campeonato. De qualquer forma, frente ao Moreirense, os dragões voltaram ao trilho das vitórias e, de acordo com Alex Telles, isso foi essencial.

"Ainda estamos no início de temporada, a equipa tem muito a crescer e vai crescer. Trabalhamos muito todos os dias e isso irá fazer a diferença. Vencer o Moreirense foi muito importante, em especial por ter sido perante os nossos adeptos. O plantel está muito unido e focado em todas competições", assegurou o lateral-esquerdo brasileiro, em declarações à assessoria de imprensa.

Embora o campeonato esteja parado, devido aos compromissos das seleções, Alex Telles assegura que este período sem competição não será dado como perdido, muito por culpa da planificação de Sérgio Conceição.

"Este momento é importante para mantermos a concentração e para trabalharmos ainda mais. O mister aproveita sempre estes períodos com inteligência e vamos, mais uma vez, treinar bastante para voltarmos ainda mais fortes nesta temporada", prometeu o camisola número 13 dos dragões.