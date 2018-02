Alex Telles sofre entorse no joelho esquerdo

Hoje às 20:45 Facebook

Twitter

Alex Telles contraiu uma entorse no joelho esquerdo, na reviravolta operada, nesta quarta-feira, pelo F. C. Porto, na Amoreira, frente ao Estoril (3-1), no que faltava jogar do jogo que estava em atraso da 18.ª jornada da liga de futebol.

O lateral brasileiro, que saiu lesionado, será reavaliado nesta quinta-feira. Já Corona, por sua vez, fez uma pequena fratura num dedo da mão esquerda.

Os dois jogadores falham o estágio que o F. C. Porto vai fazer em Lagos, no Algarve, onde permanecerá até domingo, dia do jogo frente ao Portimonense, em Portimão.