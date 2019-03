Alex Telles sofreu lesão na anca e iniciou tratamento

Nuno Barbosa Hoje às 16:11 Facebook

O boletim clínico dos dragões, divulgado no final do treino deste domingo, informou que Alex Telles sofreu uma "bursite na anca direita", na vitória da véspera sobre o Braga, por 3-2

O lateral esquerdo do F. C. Porto teve de ser substituído após marcar, de penálti, o segundo golo dos dragões, em Braga. Alex Telles nem festejou e logo caiu no relvado, com ar de sofrimento e agarrado à anca.

Ao início da tarde deste domingo ficou-se a saber que, no primeiro treino de preparação para novo jogo com o Braga, marcado para terça-feira e a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, Telles fez apenas tratamento, o que deixa a perceber que dificilmente constituirá opção para essa partida.

Em todo o caso, o internacional brasileiro está apostado em regressar brevemente à competição, conforme escreveu na rede social Instagram: "Nada é por acaso, acredito no destino e acredito muito em Deus. Ficarei bem e logo logo estarei no relvado. Obrigado por todas as mensagens. ALEGRIA, FÉ e BOAS ENERGIAS".

Alex Telles não foi, de resto, o único portista azarado deste sábado. O avançado Marius, que marcou o segundo golo da vitória (3-0) do F. C. Porto B sofre o Mafra, também sofreu uma lesão nessa partida. O africano está a contas com uma microrrotura no adutor da coxa direita e, na sessão de trabalho deste domingo, também só fez tratamento.

O boletim clínico dos dragões contempla ainda os nomes de Bruno Costa (treino condicionado) e Aboubakar (treino integrado condicionado).

Esta segunda-feira, os azuis e brancos realizam o último treino antes de novo jogo em Braga. Após a sessão, ao fim da tarde, Sérgio Conceição lança essa próxima partida em conferência de imprensa. Na primeira mão, no Estádio do Dragão, o F. C. Porto venceu o Braga por 3-0.