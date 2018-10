Alexander-Arnold perde partida de xadrez em cinco minutos

JN Hoje às 17:01 Facebook

O internacional inglês Alexander-Arnold trocou, esta segunda-feira, o futebol pelo xadrez e foi derrotado pelo campeão do mundo da modalidade, o norueguês Magnus Carlsen, em apenas 17 movimentos, numa partida que durou cinco minutos

Alexander-Arnold afirmou que é praticante de xadrez desde muito jovem, modalidade ideal para jogar em dias chuvosos, quando não podia jogar futebol, revelando que costuma ter como adversário de tabuleiro o colega de equipa Ben Woodburn, habitualmente nas deslocações do Liverpool.



Desta vez, o adversário foi o norueguês Magnus Carlsen, campeão do mundo da modalidade, e o resultado não revelou nenhuma surpresa. "Embora eu esteja a perder por 1-0, vou praticar mais e talvez possa existir uma desforra no futuro. Foi uma experiência esclarecedora, não só porque pude melhorar o meu jogo, mas também porque há muitas semelhanças com outro jogo que amo: o futebol", disse o defesa do Liverpool, de 20 anos.