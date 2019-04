Alexis Sanchez: um toque na bola valeu 86 mil euros

Hoje às 11:03 Facebook

Alexis Sanchez, craque chileno do Manchester United tocou apenas uma vez na bola durante os 16 minutos em que esteve em campo no dérbi de quarta-feira, perdido com o City, em pleno Old Trafford (0-2). Mas foi o que lhe bastou para encaixar um bónus de... 86 mil euros!

Transferido desde o Arsenal para o Manchester Unietd, em janeiro de 2017, por 35 milhões de euros, o atacante chileno assinou um contrato leonino, que lhe vale um cheque de 400 mil libras, qualquer coisa como 463 mil euros por... semana! Além desta sinecura, o jornal Mirror revela que o jogador conseguiu outra generosa cláusula, que lhe dá um prémio de 86 mil euros por cada jogo, como titular ou suplente.

Na última partida da liga inglesa, Alexis entrou em campo ao minuto 74 (rendeu Matteo Darmian, quando o City já vencia por 2-0) e tocou uma única vez na bola, nas redondezas do círculo central. Foi o que bastou para embolsa a generosa prebenda.

Outro jornal inglês, o "The Sun", já se tinha dado ao trabalho de analisar a produtividade de Alexis. A conclusão foi avassaladora: sem contar com a partida com o City, o futebolista de 30 anos, que fez quase toda a carreira profissional na Europa - saiu do River Plate, em 2007 e jogou, sucessivamente, na Udinese, no Barcelona e no Arsenal, sempre três épocas em cada -, tinha custado aos cofres do Manchester United qualquer coisa como 17 914 euros por cada um dos 615 minutos de jogo na Premier League.

Na mesma equação, o jornal concluía que Alexis era o futebolista mais bem pago do campeonato. E se por este exemplo de produtividade se pode ilustrar o "hannus horribilis" do United, iniciado com José Mourinho e agora perseguido por Ole Gunar Solskjaer, a lista dos jogadores mais dispendiosos por minuto de utilização no Manchester United é extensa e tem no defesa argentino Marcos Rojo o segundo mais caro, mas com um custo bem menor (8 841 euros/minuto).