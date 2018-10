Alfa Semedo motivado para o clássico após marcar golo da vitória

JN Hoje às 22:39 Facebook

Twitter

O médio guineense Alfa Semedo estreou-se esta terça-feira na Liga dos Campeões e apontou o golo que deu a vitória sofrida ao Benfica frente ao AEK (2-3), em Atenas.

Alfa Semedo, que entrou a suplente e saiu do banco aos 62 minutos para dar o triunfo ao clube da Luz, admitiu que o triunfo "é muito importante" para a "caminhada" que se segue. "Entrei para ajudar a equipa e calhou-me fazer um golo. Estou muito feliz, foi uma estreia muito importante, mas o mais importante são os três pontos. o treinador pediu-me para defender bem e sair bem em contra-ataque", disse no fim da partida.

O médio confessou que a vitória de hoje deixa a equipa mais confiante para o clássico de domingo: "Dá confiança para esse jogo, mais vontade. A equipa fica mais motivada para o próximo jogo". Sobre o próximo confronto da fase de grupos da Liga dos Campeões, contra o Ajax, a 23 de outubro, o ex-jogador do Moreirense já não se mostrou tão seguro. "Neste grupo todos os jogos são complicados, todas as equipas jogam para ganhar."

Como golos de Seferovic (6), Grimaldo (15) e Alfa Semedo (74), o Benfica volta a vencer fora na Champions cinco jogos depois. A última vitória fora na competição tinha sido em outubro de 2016, frente ao Dynamo Kyiv. Com este resultado o Benfica ocupa o terceiro lugar do Grupo E, com três pontos. Bayer de Munique e Ajax, que empataram 1-1, somam quatro pontos, e partilham a liderança do grupo.

O clube da Luz recebe em casa o F. C. Porto, no domingo (17.30 horas), em jogo a contar para a sétima jornada da I Liga.