"Alguém fica surpreendido com declarações do presidente do Braga?", questiona Benfica

Na newsletter diária, o Benfica comenta a arbitragem do último duelo entre o Braga e o F. C. Porto, cujo empate garantiu a presença dos dragões na final da Taça de Portugal.

O empate a uma bola entre o Braga e o F. C. Porto, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, foi um dos assuntos abordados pelo Benfica na newsletter diária do clube da Luz, considerando que os minhotos foram prejudicados pela equipa de arbitragem.

"A generalidade dos analistas de arbitragem que podemos ler nos jornais desportivos considera que o Braga foi largamente prejudicado na meia-final da Taça de Portugal", lê-se na publicação das águias.

"Alguém consegue ficar surpreendido ao ouvir as declarações do presidente do Braga", acrescentam os encarnados, que esta quarta-feira vão tentar assegurar a qualificação para a final da Taça de Portugal, para a qual está já apurado o F. C. Porto, frente ao Sporting.