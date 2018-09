Allegri: "Ronaldo aumentou a auto-estima da Juventus"

Hoje às 21:08 Facebook

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, disse esta terça-feira que Cristiano Ronaldo "aumentou a auto-estima" do plantel. Na quarta-feira, o clube italiano defronta o Valência na Liga dos Campeões.

"A chegada de Cristiano aumentou a auto-estima. Chegou o melhor do mundo à Juventus, e é o jogador que, com Messi, repartiu as Bolas de Ouro nos últimos 11 anos", explicou Massimiliano Allegri na antevisão do jogo de quarta-feira, da primeira jornada do grupo H.

Segundo o técnico italiano, nos últimos quatro anos os campeões da Serie A, que também integram no plantel o português João Cancelo, "cresceram", mas têm este ano "mais oportunidades de chegar e vencer a final do que antes", mesmo que ainda tenha de encarar a prova jogo a jogo até lá.

Cristiano Ronaldo volta na quarta-feira a jogar em solo espanhol, frente ao Valência, depois de se transferir do Real Madrid para a Juventus por 100 milhões de euros neste defeso.