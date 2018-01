Álvaro Domínguez: "Saí uma noite com amigos e no final vi uma conta de 15 mil euros"

Hoje às 19:58, atualizado às 20:03 Facebook

Álvaro Domínguez, antigo internacional espanhol que deixou o futebol aos 27 anos devido a sucessivas lesões, revelou alguns excessos durante a carreira, numa entrevista publicada nesta quinta-feira, no jornal "El Mundo". Jogador prepara manual para aconselhar antigos atletas.

"Saí uma noite com amigos e no final encontrei uma fatura de 15 mil euros. É normal que quem leia isto pense que sou estúpido. Isso é algo que fazes uma vez na vida para saber como é, mas tens de te lembrar que não é essa a realidade. O problema é que muitos saem dessa linha e convertem a exceção na regra", referiu o jogador que trabalha agora num manual para ajudar antigos atletas a gerirem as verbas angariadas durante a carreira.

O futebolista reconhece, no entanto, que é difícil encarar a possibilidade de ganhar muito dinheiro sendo jovem. "A mudança é muito drástica e sem educação é difícil gerir esse dinheiro. Critica-se muitos os jogadores, mas pega em qualquer miúdo que chegue ao fim do mês sem dinheiro, dá-lhe um milhão de euros e vê como se organiza. Não acredito que se comporte melhor do que qualquer futebolista", defendeu.

Álvaro Dominguez defende que quando se joga não se valoriza o dinheiro. "Carros cada vez mais caros, relógios cada vez maiores. Apanhas um avião privado para ir jantar e achas que é normal", sublinhou. Por outro lado, revelou uma visão muito clara e evidente sobre a relação do atleta com o seu consultor fiscal.

Quando um futebolista não cumpre com as finanças. A culpa é do jogador ou dos assessores?

"Um futebolista sabe perfeitamente o que está a fazer o seu assessor fiscal. O consultor não toma a iniciativa de fazer as coisas mal sem contar ao jogador os riscos envolvidos. Se comete um crime é com a permissão do jogador", acentuou.