Alverca recebe jogo da seleção nacional de Sub-21 a 5 de setembro

A seleção portuguesa de sub-21 vai defrontar Gibraltar, em Alverca, no início da qualificação para o Europeu da categoria, uma partida agendada para 5 de setembro, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Será a segunda vez que os sub-21 de Portugal jogam em Alverca, mais de 19 anos depois de ter batido os Estados Unidos, por 1-0, num encontro de preparação, com um golo de Hugo Leal. Cinco dias depois do jogo com Gibraltar, a equipa comandada por Rui Jorge visita a Bielorrússia, num encontro que se vai disputar em Zhodino.

O Grupo 7 da fase de qualificação para o Europeu de sub-21 de 2021 tem ainda as seleções de Holanda, Noruega e Chipre.

Para o Europeu, que se vai disputar na Hungria e na Eslovénia, apuram-se os vencedores dos nove grupos, além do melhor segundo classificado, enquanto os restantes segundos posicionados disputam um play-off.