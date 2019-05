Amadeu Paixão: "Dinheiro permite construir equipas"

Hoje às 10:46 Facebook

Amadeu Paixão, empresário, comentou para o JN o domínio dos clubes ingleses na Europa.

O domínio dos clubes ingleses no futebol europeu justifica-se só pelo poder económico?

Há, de facto, muito dinheiro no futebol inglês, em virtude de as receitas proporcionadas pela venda dos direitos televisivos serem astronómicas. Isso permite construir equipas e torna a Premier League muito competitiva, com reflexos nas competições europeias, como se está a ver este ano. Além disso, os melhores treinadores também querem ir para Inglaterra.

As equipas inglesas já estão preparadas para ganhar títulos europeus mesmo sem terem Messi e Cristiano Ronaldo?

A estratégia não passa por contratar um jogador que ganhe sozinho, mas por construir uma equipa de base. Foi isso que fizeram o Liverpool, o Tottenham e o Manchester City, com ótimos resultados. Ronaldo, Messi ou Neymar não estão na liga inglesa e penso que isso não acontece por acaso. O Manchester United decidiu contratar Pogba há três anos e vê-se no que deu.