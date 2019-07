América admite contactos com o F. C. Porto e Dybala de saída da Juventus

Hoje às 20:56 Facebook

O treinador do clube mexicano admite perder Marchesín e Uribe para o F. C. Porto no mesmo dia em que Dybala é apontado ao Manchester United e Adrián López encontrou novo clube.

F. C. Porto: Miguel Herrera, treinador do América (México) confirmou abordagens dos dragões pelo guarda-redes Marchesín e pelo médio Mateus Uribe. "Houve uma aproximação do F. C. Porto a perguntar pelos dois. O América colocou as condições económicas e se vierem para pagar nada poderemos fazer", confidenciou Miguel Herrera à "ESPN AM".

Juventus: Sai Dybala, entra Lukaku? A "Sky Sports" noticiou esta terça-feira que o empresário do jogador argentino está em Inglaterra para negociar com o Manchester United. A transferência de Dybala para Old Trafford pode abrir as portas de Turim a Lukaku, avançado belga que pode, assim, tornar-se colega de Cristiano Ronaldo.

Inter de Milão: O jornal italiano "La Reppublica" aponta Edinson Cavani como possível reforço do Inter de Milão. A notícia dá conta de que o clube italiano oferece um salário anual de nove milhões de euros durante três temporadas e a hipótese de Cavani rumar ao futebol chinês depois de terminar a ligação aos "nerazzurri".

Wolverhampton: Cutrone é reforço de peso para a equipa de Nuno Espírito Santo. O avançado italiano deixou o AC Milan para rumar a Inglaterra, sendo que o Wolverhampton pagou cerca de 18 milhões de euros pela contratação do futebolista.

Barcelona: Malcom tem quase tudo acertado para rumar à Rússia onde o espera um contrato chorudo com o Zenit. O extremo brasileiro, que na época passada foi contratado pelo Barça ao Bordéus, deve render cerca de 40 milhões de euros ao Barcelona.

Osasuna: Após cinco anos no F. C. Porto, Adrian López está de volta à Liga espanhola. O avançado, de 31 anos, vai representar o Osasuna, equipa recém-promovida ao escalão máximo, com quem assinou um contrato válido por uma temporada.