América oficializa saída de Marchesín para o F. C. Porto

O Club América, do México, anunciou oficialmente, esta quarta-feira, a saída do guarda-redes argentino Agustín Marchesín, de 31 anos, para o F. C. Porto.

Uma publicação da formação sul-americana na página oficial da rede social Twitter desfez todas as dúvidas que ainda pudessem persistir. "Obrigada Marchesín pelo teu esforço e dedicação. Deixaste sempre tudo em cada partida e graças às tuas paradas levantamos a 13. Agora toca a levar a tua grandeza ao F. C. Porto. Boa sorte, Marche!", escreveu o América, acompanhando a publicação com uma foto do guarda-redes.

Pouco antes do Club América oficializar a saída do guardião, já o colega de equipa Nicolás Castillo, avançado que representou o Benfica, tinha partilhado na conta pessoal do Instagram uma foto de ambos e uma mensagem de despedida. "Muito êxito irmão. Obrigado por tudo, mereces. Vamos ter saudades tuas, mas sabemos o quão importante é para ti. Vou apoiar-te menos contra o Benfica", pode ler-se na publicação.

Castillo despediu-se do guarda-redes com uma mensagem no Instagram Foto: Instagram

Os dragões ainda não confirmaram a notícia, mas o JN sabe que a transferência deverá rondar os sete milhões de euros.

Ao longo da carreira Marchesín representou os argentinos do Huracán de Tres Arroyos (2005 a 2007) e o Lanús (2007 a 2015), e os mexicanos do Santos Laguna (2014 a 2016), antes de rumar ao América em janeiro de 2017.