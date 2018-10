Amigos, amigos, dérbi do Minho à parte

Delfim Machado Hoje às 14:56 Facebook

Preto ou vermelho, só uma cor se vai destacar no final do jogo agendado para hoje, às 21.15 horas, no Dom Afonso Henriques, em Guimarães, que opõe os rivais do Minho, Vitória de Guimarães e Sporting de Braga.

Entre Ricardo Rio e Domingos Bragança, presidentes das câmaras das duas cidades, só um vai sorrir. O JN desafiou-os a dar a tática e nenhum quer ficar em branco.

Para o "treinador" Ricardo Rio, de Braga, são só três pontos para ganhar no objetivo de lutar pelo título. Para o "mister" Domingos Bragança, de Guimarães, é um jogo para vencer com paixão e inteligência.

Os presidentes das câmaras das cidades rivais do Minho até são de partidos diferentes, mas sempre disseram que são amigos e cooperantes na gestão política. Na parte desportiva é que a coisa muda, e nenhum guarda a provocação na hora de revelar a estratégia. De forma saudável, claro, até porque coincidem no desejo de que se faça a festa do futebol sem incidentes paralelos.

Ricardo Rio instiga o adversário e atira que a rivalidade desportiva entre os dois clubes "se tem diluído um pouco ao longo dos anos" devido à superioridade do Braga. Provocação? "Não diria, é mais uma constatação estatística", fortifica o bracarense. Do lado Sul da Morreira, a achega tem resposta à altura. "O Braga tem perdido pontos fora de casa e vai perdê-los aqui, em Guimarães", riposta Domingos Bragança.

O edil de Braga aposta num 4x4x2 de futebol atacante para derrotar rápido o meio-campo "de muita qualidade do Vitória, que tem Tozé e André André". Para os contrariar, aposta na entrada de Paulinho para fazer companhia a Dyego Souza no ataque, com Wilson Eduardo como arma secreta "para a segunda parte".

Se fosse o treinador, Ricardo Rio diria aos jogadores para "não alterarem muito a estratégia de jogo" habitual. Afinal, "não é por ser um dérbi que a vitória vale mais do que três pontos" e "o Braga fica mais satisfeito por ganhar ao F. C. Porto, Benfica ou Sporting".

O autarca de Guimarães aproxima-se do 4x3x3 que deverá ser, também, a aposta do treinador Luís Castro, com Tyler Boyd a substituir o lesionado Ola John e a formar um tridente ofensivo com Alexandre Guedes e Davidson. Se fosse o dono do balneário, Bragança lembraria aos jogadores que esta é "uma vitória especial", que é preciso "dar tudo com a inteligência suficiente para obedecer à estratégia".

O vimaranense aposta que o Vitória vai ganhar por 2-0 com "bis" de André André. O bracarense crê que o Braga vai sair vencedor, por 2-1, com golos de Dyego Sousa e João Novais.