"Amor sujo" e "comissões". As palavras de um sócio que irritaram líder do Benfica

Um princípio de madrugada muito quente na Assembleia Geral do Benfica, já depois da aprovação das contas por ampla maioria, e no período de intervenções dos associados.

As críticas ao líder acumularam-se, mas o discurso de um sócio espoletou uma reação intempestiva do líder das águias, que se dirigiu ao púlpito, insultou e quase chegou a vias de facto com o orador.

"Vocês não nasceram assim. Um dia eram benfiquistas e não pensavam nas comissões e nos 10%. Têm um amor sujo". Esta foi a frase que fez o dirigente perder as estribeiras, já depois de o líder ter escutado várias criticas de outros elementos inscritos.

O incidente incendiou o ambiente na Assembleia Geral com cerca de seis centenas de sócios. A intervenção da segurança ajudou a tensão e escutaram-se criticas, mas também algumas palavras de apoio.

No entanto, a confusão tornou a estabelecer-se momentos depois perante um protesto forte de um conjunto de associados numa das bancadas do pavilhão.

Aí, o líder das águias tornou a reagir, esbracejar e a deslocar-se para perto da zona onde se encontrava o foco da contestação. A intervenção dos seguranças evitou nova escalada de tensão.