Ana Catarina Pereira e Fifó nomeadas para melhores do mundo

A internacional Ana Catarina Pereira está novamente nomeada para melhor guarda-redes de futsal do mundo, numa lista divulgada esta quarta-feira que coloca pela primeira vez Ana Sofia Gonçalves Fifó como candidata a melhor jogadora do mundo.

Nas nomeações do Futsal Planet, Fifó, jogadora do Benfica e internacional sub-19, entra pela primeira vez numa lista que distinguirá as melhores jogadoras do mundo, numa época em que brilhou nos Jogos Olímpicos da Juventude.

A jogadora, de 18 anos, ajudou a seleção portuguesa a vencer os Jogos, em Buenos Aires, numa competição em que marcou 21 golos, quatro dos quais na final, em que Portugal venceu o Japão por 4-1.

Fifó concorre com Amandinha (Brasil), vencedora em 2017, 2016, 2015 e 2014, Amelia Romero De La Flor (Espanha), Flavia Lorena Benítez (Argentina), Diana Mendes (Brasil), Fatemeh Etedadi (Irão), Renatinha (Brasil), Alexandra Samorodova (Rússia), Vanessa Cristina Pereira (Brasil) e Miúda (Brasil).

A guarda-redes Ana Catarina Pereira, também do Benfica, volta a surgir na lista de candidatas a melhor guarda-redes, depois de ter sido segunda nas três últimas edições, na última atrás de Estela García Rodero, e em 2016 e 2015 de Belén De Uña Marzo.

Desta vez, Ana Catarina Pereira terá como adversárias Ana Etayo Garde (Espanha), Bianca Moraes (Brasil), Anastasia Ivanova (Rússia), Jhennifer Camargo (Brasil), Pannipa Kamolrat (Tailândia), Maria Antonia Mascia (Itália), Silvia Outón (Espanha), Farzaneh Tavasoli Sis (Irão), Palayesh Naft Abadan (Irão) e Ayaka Yamamoto (Japão).

As duas jogadoras portuguesas nomeadas encontram-se em estágio com a seleção, que prepara na Nazaré o primeiro Europeu de futsal feminino, que decorrerá em Gondomar, entre 15 e 17 de fevereiro.

Os prémios Futsal Planet distinguem os melhores jogadores, treinadores, equipas e árbitros da modalidade do respetivo ano, uma distinção que o internacional Ricardinho obteve, na categoria de melhor jogador do mundo, por cinco vezes, em 2017, 2016, 2015, 2014 e 2010.