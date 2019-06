Ana Gomes associa detenção de Platini a Rui Pinto

Hoje às 15:04 Facebook

Conhecida por ser defensora do hacker português, a ex-deputada europeia considera que a detenção de Michel Platini é "culpa" do "Football Leaks".

Foi através do Twitter que Ana Gomes associou a detenção de Michel Platini, suspeito de corrupção no processo de atribuição do Mundial de 2022 ao Catar, a Rui Pinto, o hacker português, detido preventivamente em Portugal, que está por trás do "Football Leaks", a organização que denuncia ilegalidades no futebol, português e mundial.

"O Football Leaks ainda só começou... mesmo com o Rui Pinto preso", escreveu Ana Gomes, que acompanha o tweet com uma notícia da detenção de Michel Platini, levada a cabo pelo gabinete Anti-Corrupção da Polícia Judiciária francesa (OCLCIFF).