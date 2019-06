Ana Gomes e a transferência de João Félix: "Não será negócio de lavandaria?"

JN Hoje às 20:13, atualizado às 20:22 Facebook

Ana Gomes reagiu esta sexta-feira, através do Twitter, ao valor da proposta do Atlético de Madrid por João Félix ao Benfica.

O nome de Ana Gomes voltou a ser ligado à atualidade do futebol português, desta feita, devido ao valor de uma possível transferência de João Félix para o Atlético de Madrid. Em resposta ao comentário do jornalista Bruno Faria Lopes, que escreveu não ter encontrado "uma explicação racional, e fundamentada" para a proposta apresentada pelo Atlético de Madrid, a Eurodeputada atirou: "Não será negócio de lavandaria?"

Na quarta-feira, o Benfica confirmou ter recebido uma proposta do Atlético de Madrid por João Félix. Num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube encarnado garante que os colchoneros avançaram com o valor de 126 milhões de euros, número que supera a cláusula de rescisão do jogador português (120 milhões).

A proposta, segundo o Benfica, está ainda "a ser analisada" e, caso a transferência se confirme, João Félix, de 19 anos, torna-se o jogador português mais caro de sempre e a maior compra do Atlético de Madrid.