Andebolista Carlos Molina assina pelo Benfica

O espanhol Carlos Molina vai reforçar a equipa de andebol do Benfica, anunciou esta sexta-feira o clube no site oficial. O lateral chega proveniente dos alemães do Magdeburgo.

O andebolista, de 27 anos, que esta época defrontou o F. C. Porto na Taça EHF - com vitória dos dragões na terceira eliminatória -, já representou o Barcelona (2009/12), Aragón (2012/13), Huesca (2013/15) e Logroño (2015/17), antes de ingressar no Magdeburgo.

"Estes últimos dois anos na Alemanha ajudaram-me a obter uma condição física ótima e a melhorar como jogador. Ajudei a equipa apenas na defesa, mas considero que também posso ajudar no ataque", disse Molina, mostrando conhecer bem as águias, emblema ao serviço do qual espera poder vir a "celebrar" a conquista de troféus.

Esta temporada o Benfica está fora da corrida ao título, que, a três jornadas do final se discute entre o bicampeão Sporting (segundo, com 54 pontos) e o F. C. Porto (primeiro, com 58).