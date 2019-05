Anderlecht multado por causa da contratação de Mbemba

JN Hoje às 18:23 Facebook

O Anderlecht e a federação belga foram multados pela FIFA por não terem cumprido as regras das transferências de jogadores menores de idade. Um dos nomes em causa é Mbemba, que atualmente representa o F. C. Porto.

A imprensa belga escreve que o Anderlecht foi multado em 177 mil euros e a federação em 203 mil euros por não terem cumprido o artigo 19. Isto porque os jogadores foram contratados e consequentemente inscritos com menos de 18 anos, tendo Mbemba chegado em 2011 ao clube de belga, com 17 anos, proveniente do MK Etanchéite, da República Democrática do Congo.

Além de Mbemba, também Patrick Tshiani, Dragos Stefan Cojocaru e Bimal Magar foram contratados com menos de 18 anos. Uma prática que o Anderlecht garantiu que não voltará a acontecer, aceitando a punição do organismo que rege o futebol mundial.