André Almeida: "Desejo tudo de bom ao Silas... mas neste jogo não"

André Almeida lamentou esta sexta-feira que o Benfica esteja a disputar apenas a I Liga, mas afirmou que, assim, preparam-se melhor os jogos do campeonato, mostrando-se também convicto de que Krovinovic terá substituto à altura.

"O Benfica tem estado focado desde o inicio da época, quando havia mais jogos", afirmou o lateral direito dos encarnados, acrescentando, que, havendo agora um calendário menos sobrecarregado, dá para "gerir melhor os jogos".

À margem de uma iniciativa promovida pelo clube das águias no Hospital da Luz, em Lisboa, o defesa lamentou que o tetracampeão nacional esteja somente a lutar pela I Liga, que, assegurou, os jogadores irão "fazer de tudo" para conquistar.

Segundo André Almeida, a lesão grave do médio croata Krovinovic, que não jogará mais esta temporada, não preocupa o plantel.

"Todos os jogadores são muito importantes. O Krovinovic vinha a fazer uma excelente época. Entrou de surpresa na equipa e correspondeu e, de certeza, que quem entrar irá corresponder também", frisou.

Por fim, o lateral direito abordou o próximo encontro do Benfica para o campeonato, na segunda-feira, no reduto do Belenenses, um clube "especial" para André Almeida e agora orientado por um antigo companheiro de equipa do internacional luso nos azuis do Restelo.

"O Belenenses é uma equipa pela que tenho muita estima. Tem vindo a fazer um bom percurso e tem agora um treinador (Silas) que foi meu colega de equipa, uma excelente pessoa. Desejo-lhe tudo de bom, mas neste jogo não. O Benfica vai fazer os possíveis para conseguir os três pontos", terminou.

Na segunda-feira, o Benfica, terceiro classificado, com 46 pontos, desloca-se ao Estádio do Restelo, em Lisboa, para defrontar o Belenenses, 12.º, com 20, pelas 21 horas, numa partida referente à 20.ª jornada da I Liga.