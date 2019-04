André Almeida e Ferro de regresso ao onze frente ao V. Setúbal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:48, atualizado às 18:50 Facebook

O Benfica recebe, este domingo, o Vitória de Setúbal em jogo da 29.ª jornada da Liga. André Almeida e Ferro estão de regresso ao onze dos encarnados. Rafa também vai a jogo após falhar o encontro com o Feirense devido a castigo,

Para este encontro, Bruno Lage não poderá contar com os lesionados Corchia, Conti, Gabriel e Ebuehi. Do lado dos sadinos, são duas as baixas: o castigado Semedo e o lesionado Mendy.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Florentino, Samaris, Pizzi e Rafa; João Félix e Seferovic.

Onze do Vitória de Setúbal: Makaridze; Mano, Artur Jorge, Vasco Fernandes e André Sousa; Sávio, Rúben Micael, Éber Bessa e Nuno Valente; Jhonder Cádiz e Berto.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto). O VAR será Vasco Santos (Porto).