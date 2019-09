André Almeida falha jogo com o Zenit

Adriano Rocha Hoje às 15:16 Facebook

Confirmou-se o pior cenário para André Almeida. O lateral contraiu uma lesão muscular na "face anterior da coxa esquerda" no jogo com o Vitória de Setúbal e ficou fora da convocatória, hoje anunciada pelo Benfica, para o jogo com o Zenit, na quarta-feira, da segunda jornada do Grupo G da Champions.

Além de André Almeida, o treinador Bruno Lage ainda não pode contar para o jogo na Rússia com os também lesionados Chiquinho, Conti e Florentino. Entre os convocados, destaque para as entradas do guarda-redes Svilar e do defesa Nuno Tavares, que ficou de fora dos eleitos para o encontro com os setubalenses.

Eis os convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos, Zlobin e Mile Svilar.

Defesas: Nuno Tavares, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo e Jardel.

Médios: Taarabt, Gabriel, Cervi, Caio Lucas, Rafa, Pizzi, Fejsa e Gedson.

Avançados: Seferovic, Raúl de Tomás, Carlos Vinícius e Jota.