André Almeida e Zivkovic vão a jogo frente ao PAOK

O Benfica defronta, esta terça-feira, o PAOK em jogo da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz. André Almeida, que estava em dúvida para o encontro, vai mesmo a jogo. Zivkovic também é titular e Salvio ficou de fora.

Para o jogo desta terça-feira, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Ebouhei, Krovinovic, Jonas e Castillo. Já do lado do PAOK, El Kaddouri e Wambloom, também lesionados, não vão a jogo pela equipa grega.

Onze do Benfica: Odysseas, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Zivkovic, Cervi, Pizzi e Ferreyra.

Onze do PAOK: Paschalakis, Leo Matos, Varela, Crespo, Vieirinha, Mauricio, Cañas, Limnios, Pelkas, Léo Jabá e Prijovic.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e a arbitragem estará a cargo do sérvio Milorad Mazic.