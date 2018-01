Felipe de regresso ao onze F.C. Porto

JN Hoje às 19:19, atualizado às 20:07 Facebook

O F. C. Porto defronta, esta quarta-feira, o Feirense em Santa Maria da Feira. André André foi o escolhido por Sérgio Conceição para render o mexicano Herrera, que está castigado. Felipe está de regresso à titularidade.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, os dragões venceram 12 dos 17 encontros e empataram quatro. No que diz respeito aos duelos apenas na primeira liga, os azuis e brancos venceram oito das dez partidas, registando-se, ainda, dois empates.

Para o jogo desta quarta-feira, Sérgio Conceição não poderá contar com Otávio, lesionado e Herrera, devido a castigo. Do lado da equipa de Nuno Manta Santos, Cris, por lesão, é o único indisponível.

Onze do Feirense: Caio Secco, Jean Sony, Flávio Ramos, Rocha, Tiago Gomes, Babanco, Luís Aurélio, Tiago Silva, Hugo Seco, João Silva e Peter Etebo.

Onze do F. C. Porto: José Sá, Ricardo, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, André André, Corona, Marega, Aboubakar e Brahimi.

O encontro tem início às 20.15 horas e a arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria).