André Carrillo deixa o Benfica em definitivo

O extremo peruano assinou um contrato de quatro temporadas com o Al-Hilal e rende oito milhões de euros às águias.

André Carrillo, que em 2016 chegou à Luz a custo zero depois de ter terminado a ligação ao Sporting, já não é jogador do Benfica. O extremo, de 28 anos, foi anunciado na madrugada desta terça-feira como reforço do Al Hilal, clube que já representou na época passada, mas por empréstimo. Assinou um contrato válido por quatro anos e que lhe deve render um salário anual de quatro milhões limpos.

O internacional peruano transfere-se em definitivo para o vice-campeão da Arábia Saudita. Ao que tudo indica, a transferência rende à volta de oito milhões de euros às águias, que ainda ficam com 30% do passe do futebolista.

Ao serviço do Benfica, Carrillo fez apenas 32 jogos e marcou três golos, mas nunca se conseguiu impor. Em 2017/18 foi emprestado ao Watford (Inglaterra), antes de rumar à Arábia Saudita na época passada.