André Geraldes muito apoiado na despedida de Alvalade

André Geraldes está de saída do Sporting e escreveu uma publicação no Facebook, em jeito de despedida dos leões, que está a criar uma onda de apoio, com muitos "likes" (já passam de uma centena em menos de 1 hora) e comentários a dar-lhe motivação e até apelando a que, no futuro, se candidate a presidente do clube.

O "team manager" - entretanto substituído oficialmente por Beto desde que Frederico Varandas foi eleito presidente - já se desvinculou da equipa de Alvalade sem qualquer pedido adicional de indemnização, pelo que foi possível apurar junto de fonte próxima.



Nesta altura, Geraldes aguarda "luz verde" do caso judicial que lhe condiciona, de forma preventiva, a vida profissional, para poder dar um novo rumo à carreira. E, apurou o nosso jornal, há vários clubes interessados, portugueses e estrangeiros.