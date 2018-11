André Geraldes será o novo CEO da SAD do Farense

JN Hoje às 17:40 Facebook

André Geraldes está a caminho do Farense para assumir funções como CEO do clube algarvio, apurou o JN junto de fonte próxima. O antigo "team manager" do Sporting tinha ainda em carteira várias propostas internacionais, mas o projeto do histórico emblema de Faro seduziu-o mais. A formalização do vínculo ocorrerá ainda esta semana.

Geraldes vai trabalhar com João Rodrigues, presidente e acionista maioritário da sociedade farense, e passará, então, a ser o número dois da estrutura. Além do futebol profissional, terá sob a sua alçada áreas como a formação, marketing, infra-estruturas ou área comercial.

O principal objetivo a curto e médio prazo, deste novo desafio de Geraldes, passa por colocar o Farense de novo no principal escalão do futebol português, sendo que há ainda a ambição de levar o clube algarvio aos lugares europeus numa próxima fase.

Geraldes, recorde-se, está agora disponível para abraçar novos projetos na área do desporto. Estava impedido de fazer contactos nesse âmbito, uma medida de coação aplicada pela juíza de instrução do processo "Cashball", referente a alegada corrupção desportiva. No entanto, o Ministério Público do Porto não deduziu a acusação nos seis meses previstos pela lei e as medidas de coação expiraram este domingo.

O ex-dirigente dos leões, antes de optar pelo Farense, foi ainda abordado por clubes de craveira internacional como o Sevilha ou o AC Milan. No entanto, foi aliciado pela responsabilidade e abrangência de funções que o clube algarvio lhe dará.