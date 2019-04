André Geraldes suspenso por chamar "toupeiras" a adeptos do Benfica

JN Hoje às 20:28, atualizado às 20:45 Facebook

André Geraldes foi multado em 1785 euros e suspenso por um mês pelo Conselho de Disciplina da FPF por ter insultado adeptos do Benfica.

Na origem da decisão do Conselho de Disciplina estão insultos dirigidos pelo diretor executivo do Farense a adeptos do Benfica durante encontro entre o Benfica B e o Farense, a 5 de abril, a contar para a Liga Pro.

"No percurso entre o centro do relvado e a manga de acesso aos balneários, o senhor André Geraldes dirigiu vários impropérios e provocações para a bancada onde se encontravam os adeptos do Sport Lisboa e Benfica e assobiar, tais como 'filhos da p...', 'toupeiras do c...', 'cabrões', 'toupeiras', enquanto colocava a sua mão junto à sua boca", pode ler-se no comunicado.

O documento salienta ainda que André Geraldes manteve a mesma postura nos balneários, dirigindo insultos a jogadores e satff da equipa encarnada.