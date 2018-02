André Gomes arrasado em Espanha

JN Ontem às 20:30 Facebook

André Gomes voltou a estar em destaque em Espanha mas não pelos melhores motivos. A exibição do português frente ao Valência, na segunda mão da Taça do Rei, foi muito criticada e o nome do português circulou no Twitter.

Após a vitória (2-0) frente ao Valência que ditou o apuramento do Barcelona para a final da Taça do Rei, André Gomes esteve em destaque pela exibição menos bem conseguida. O português, que acabou por ser substituído por Coutinho ao intervalo, tornou-se um dos tópicos mais falados no Twitter e foi arrasado pela imprensa espanhola.

Se o "As" escreveu que André Gomes esteve "muito mal quando parecia estar a subir de rendimento", a "Marca" foi mais longe, com o jornalista Jaime Rincón a afirmar que "a paciência tem limites".

"Quando é que André Gomes fez um bom jogo pelo Barcelona? A minha memória diz-me que o melhor dia foi na final da Taça com o Alavés, atuando como lateral por lesão de Mascherano. É esta a sua bagagem depois de temporada e meia com a camisola blaugrana. A paciência tem limites, e a dos adeptos parece esgotada, veremos até quando dura a de Valverde", escreveu.

Recorde-se que o Barcelona garantiu, na quinta-feira, a presença na final da Taça do Rei, competição que venceu nas últimas três edições.