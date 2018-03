André Horta confirma mudança para Los Angeles

JN Hoje às 20:47 Facebook

O médio do Benfica, que esta época joga no Braga por empréstimo dos encarnados, oficializou a transferência para o MLS através das redes sociais.

Com a legenda "I am Black & Gold" (Sou preto e dourado), André Horta oficializou nas redes sociais a transferência para o Los Angeles F. C., equipa que este ano se estreia na Major League Soccer, nos EUA. A mudança deverá ser feita no final da época.

André Horta assinou um vínculo válido por cinco anos e o valor da transferência vai permitir um encaixe a rondar os 5,5 milhões de euros à SAD do Benfica.

O médio, de 21 anos, jogou esta última época no Braga por empréstimo do Benfica. Esta temporada somou 23 jogos e marcou um golo.

Entretanto, o clube norte-americano já oficializou a transferência.

"O LAFC anuncia hoje que o médio André Horta assinou como terceiro reforço, proveniente do Benfica. O jogador ocupa uma vaga de internacional e integrará o plantel assim que chegar o seu certificado internacional e o visto", anunciou o clube.