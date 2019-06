André Horta no Braga e Jorge Jesus com direito a reforço

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta segunda-feira, o Braga apresentou o primeiro reforço para a nova época e Jorge Jesus foi apresentado no Flamengo com direito a contratação.

F. C. Porto: Segundo a imprensa francesa, Marega é um dos cinco nomes para reforçar o ataque do Marselha, clube orientado por André Villas-Boas. André Silva, Mbaye Diagne, Michy Batshuayi e Fernando Llorente são os outros nomes que estão em cima da mesa.

Benfica: A "Gazzetta dello Sport" dá conta do interesse da Roma em Florentino sem, no entanto, adiantar se existiu alguma proposta. Apesar do interesse, o agente do jogador já afirmou que a vontade do médio é ficar no clube encarnado.

Sporting: Disputado por vários tubarões europeus, Bruno Fernandes considerou "importante" ver o nome associado ao Inter de Milão. "Gostei muito de estar em Itália, continuo a ver o campeonato italiano. Quer o Inter quer as outras equipas sigo-as a todas. Quanto ao interesse, não faço ideia se existe ao não. O Inter é um grande clube, com história. Ver o meu nome associado a um clube como o Inter é sempre importante", afirmou.

Braga: Os minhotos anunciaram o primeiro reforço para a época 2019/2020. E não é um nome estranho para a casa: André Horta. O português, que na última época esteve ao serviço do Los Angeles FC, nos EUA, assinou um contrato válido por cinco épocas. O médio, que fez a formação no Benfica, chegou a representar o Braga em 2017/18 por empréstimo dos encarnados, tendo sido posteriormente transferido para os Los Angeles FC, clube onde a época passada fez 15 jogos.

Vitória de Setúbal: Carlinhos foi esta segunda-feira oficializado nos sadinos. O médio ofensivo chega ao Bonfim cedido pelo Standard de Liège.

Barcelona: Com clubes interessados - Atlético de Madrid e Juventus - Nelson Semedo não deverá permanecer no Barcelona e a imprensa espanhola avança que os catalães já fixaram um preço. Segundo a "Marca", o português, que tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, não deverá sair por menos de metade.

Flamengo: ​​​​​​​Jorge Jesus foi oficialmente apresentado no Flamengo e já teve direito a reforço. Rafinha, de 33 anos, estava em fim de contrato com o Bayern Munique e deixou o clube alemão depois de oito temporadas e 18 títulos para ingressar no clube brasileiro por duas épocas.