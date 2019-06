André Horta pode voltar ao Braga

JN Hoje às 21:01 Facebook

O possível regresso de André Horta é a novidade desta sexta-feira, na qual foram praticamente confirmados os ingressos de Hazard no Real Madrid e de Paulo Fonseca para orientar a Roma.

Benfica: Florentino está a ser associado à Roma, que na próxima época será orientada por Paulo Fonseca. Cristian Lema, defesa que está emprestado pelo Benfica ao Peñarol, está na lista de possíveis contratações do Colón, segundo informações que circulam na imprensa uruguaia.

F. C. Porto: Segundo a imprensa belga, o Mouscron está disposto a libertar Jean Butez por uma quantia a rondar os três milhões de euros. O guarda-redes de 23 anos tem sido associado aos azuis e brancos. Também apontado ao Dragão tem sido Abner, lateral-esquerdo do Ponte Preta, assim como Renan Lodi, do Athletico Paranaense. De saída está Adrián López, com a Cadena SER a apontar o Bétis e a Fiorentina como interessados na contratação.

Braga: André Horta deverá estar de regresso a Portugal para voltar a vestir a camisola do Braga, clube que representou em 2017/2018 antes de se mudar para o Los Angeles FC, da MLS. Os minhotos deverão pagar cerca de dois milhões de euros e oferecer um contrato de cinco temporadas ao médio.

Rio Ave: Gaetan Robail, médio que está ligado ao PSG e que esta temporada foi emprestado ao Valenciennes, tem sido apontado como alvo do Rio Ave.

Gil Vicente: O clube de Barcelos oficializou a permanência de Edwin Banguera, lateral-esquerdo que esta temporada representou os gilistas no Campeonato de Portugal.

Leixões: Rui Silva, proveniente do Santa Clara, foi apresentado como reforço. O contrato do defesa é válido por duas temporadas.

Chaves: Rafael Viegas deixou o Vizela e assinou um contrato de duas épocas com os flavienses.

Juventus: De acordo com o Tuttosport, João Cancelo está de saída da Juventus. Na mesma situação do lateral-direito português estarão Mandzukic, Matuidi e Cuadrado.

Chelsea: Eduardo vai deixar o Chelsea no final do mês, altura em que termina o contrato que o liga aos londrinos. O guarda-redes português esteve emprestado aos holandeses do Vitesse esta temporada e vai tornar-se um jogador livre sem ter realizado nenhum jogo pelo Chelsea. Gary Cahill, defesa internacional inglês, também vai deixar Stamford Bridge.

Arsenal: Os gunners oficializaram a saída de sete jogadores que esta temporada integraram as opções do treinador Unai Emery. Entre eles, o destaque vai para Petr Cech, Aaron Ramsey, Stephan Lichtsteiner e Danny Welbeck.

Manchester United: O clube de Old Trafford oficializou as saídas de Ander Herrera e Antonio Valencia. Entretanto, Daniel James, ex-Swansea, foi oficializado como reforço e Eric Dier, antigo jogador do Sporting atualmente a representar o Tottenham, tem sido associado aos red-devils.

Barcelona: Philippe Coutinho pode deixar o Camp Nou a troco de 90 milhões de euros. Terá sido este o preço definido pelos catalães para a transferência do internacional brasileiro, de acordo com a Cadena SER. Chelsea e PSG são dois dos clubes apontados ao avançado.

Real Madrid: Deve estar para breve o anúncio da contratação de Eden Hazard ao Chelsea. De resto, há uma fotografia a circular nas redes sociais com uma suposta camisola do belga numa loja do Real Madrid no Aeroporto de Barcelona El Prat com o número 7.

Mónaco: De acordo com o AS, o Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, está interessado em contratar Filipe Luís, lateral-esquerdo que está em fim de contrato com o Atlético de Madrid e não vai continuar nos colchoneros.

PSG: Mattijs De Ligt, que deu nas vistas ao serviço do Ajax e está a representar a Holanda na fase final da Liga das Nações, está no topo da lista de contratações do PSG. De acordo com o Sport, os campeões franceses estão dispostos a pagar 80 milhões de euros para ganhar a corrida ao Barcelona e ao Manchester United.

Roma: A vontade de Paulo Fonseca prevaleceu e o treinador português vai ser anunciado na próxima semana como treinador da Roma, dando por finalizado o trabalho ao serviço do Shakhtar Donetsk.

Olympiacos: Pouco utilizado no Barcelona, Vermaelen pode estar a caminho do Olympiacos, treinado por Pedro Martins. Entretanto, segundo o AS, o defesa já rejeitou uma proposta apresentada pelo Anderlecht.

AEK: Paulinho é a mais recente contratação do AEK de Atenas. O lateral-direito assinou pelo clube grego após ter rescindido com o Chaves.