André Pereira no lugar de Marega para atacar Supertaça

JN Ontem às 20:08 Facebook

Twitter

O F. C. Porto, campeão nacional, vai defrontar o Desportivo das Aves, vencedor da Taça de Portugal, na luta pelo primeiro troféu oficial da temporada.

ONZE DO F. C. PORTO: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Diogo Leite e Alex Telles; Otávio, Sérgio Oliveira, Herrera e Brahimi; Aboubakar e André Pereira

Suplentes do F. C. Porto: Vaná, Chidozie, Hernâni, Óliver, Corona, Adrián e Soares



ONZE DO DESP. AVES: Beunardeau; Rodrigo, Diego Galo, Jorge Filipe, Nélson Lenho, Vítor Gomes, Falcão, Amilton, Braga, Nildo, Derley

Suplentes do Desp. Aves: Marco Pinto,Mama Balde, Bura, Rodrigo Defendi, Fariña, Michel, Ponck