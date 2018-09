André Pereira renova com o F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:58 Facebook

O F. C. Porto anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com André Pereira até 2021. O avançado de 23 anos disse estar a "realizar um sonho de menino".

"É um sentimento único, fico feliz por ter renovado o meu contrato com o F. C. Porto. É uma ligação contratual mas a ligação sentimental estará sempre presente. Para mim é um sonho de menino. É um orgulho poder representar o clube da minha cidade, o clube do meu coração, e é isso que quero continuar a fazer", começou por dizer o jogador dos azuis e brancos.

O avançado chegou aos dragões em 2016 vindo da Sanjoanense, do Campeonato de Portugal e, agora na primeira época de dragão ao peito, leva um golo em quatro jogos. O vínculo atual do avançado, que na época passada esteve, a partir de janeiro, a rodar no V. Setúbal, terminava em 2020.

O clube portista anunciou, na segunda-feira, a renovação com Marega.