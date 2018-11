André Pereira tem coordenadas do Dragão tatuadas na perna

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:24 Facebook

Twitter

Para comemorar os 15 anos desde a inauguração do Estádio do Dragão, alguns jogadores que fizeram a formação no F. C. Porto abordaram os melhores momentos de dragão ao peito. André Pereira, um dos escolhidos, recordou a estreia pela equipa principal e revelou ter uma tatuagem em homenagem ao clube azul e branco.

O avançado dos dragões contou que assistiu à inauguração do recinto na bancada "com o pai e a irmã". Quinze anos depois, André Pereira é um dos protagonistas que lutam pela conquista de títulos e para agradar aos exigentes adeptos.

"Sabemos a exigência que havia para com os jogadores quando era adepto. Agora é o reverso da medalha. Sentimo-nos na obrigação de dar os cem por cento. Dar tudo o que temos e o que não temos. Os títulos são importantes para um portista, porque vivemos de vitórias", disse o avançado aos meios oficiais do clube, recordando a estreia pela camisola do F. C. Porto.

"Foi contra o Portimonense, estávamos empatados 1-1 e eu estava na linha para entrar quando eles fizeram o 2-1. Eu já estava nervoso, então entrar a perder fez o nervosismo explodir. Mas depois, as coisas começaram a correr bem, empatámos e conseguimos a vitória, que foi muito importante para passar à próxima fase da Taça. Foi uma estreia de sonho", acrescentou, recordando a primeira tatuagem que fez, em homenagem ao clube azul e branco.

"Tenho uma tatuagem das coordenadas do estádio na perna. Sempre quis fazer uma tatuagem e não sabia bem o que fazer e tinha de ser um momento marcante. E que momento mais marcante que a minha estreia no Estádio do Dragão? Como não queria nada grande e isto eram só números, achei por bem pôr as coordenadas do estádio e a data em que me estreei", contou.