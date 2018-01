André Silva apontado ao Swansea... pelas casas de apostas

JN Ontem às 22:26 Facebook

Jornais galeses apontam a saída do avançado português para o Swansea, do Carlos Carvalhal.

Após uma alegada proposta apresentada pelo Wolverhampton, parece haver outro candidato inglês interessado em adquirir André Silva. O rumor parte de várias casas de apostas, que colocam o Swansea, de Carlos Carvalhal, como o destino do português, que atualmente representa o Milan.

De acordo com o jornal galês Wales Online, a casa de apostas Sky Bet coloca a probabilidade de André Silva rumar ao País de Gales em 7/1, enquanto o Wolves segue com 9/1 de possibilidades de contratar o avançado português. Everton (11/1) e Arsenal (20/1) são os clubes que se seguem no site de apostas britânico, enquanto a maior probabilidade é mesmo a de o português ficar no Milan (5/1).

Apesar de ainda não ter somado qualquer golo na Serie A, o internacional português destacou-se na Liga Europa, na qual já leva seis golos.