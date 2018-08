André Silva com estreia de sonho pelo Sevilha

Hoje às 22:15 Facebook

Twitter

André Silva estreou-se este domingo na Liga espanhola com um hat-trick no triunfo do Sevilha, por 4-1, em casa do recém-promovido Rayo Vallecano, em jogo da primeira jornada.

O ex-portista, emprestado pelo AC Milan ao Sevilha, foi titular em casa do Rayo Vallecano, depois de ter sido suplente utilizado na Supertaça espanhola, perdida frente ao Barcelona (2-1), e marcou aos 31, 45+1 e 79 minutos.

O hat-trick de André Silva, com dois dos golos a serem marcados ainda antes do intervalo, foi obtido numa altura em que o Sevilha já se encontrava em vantagem, com o golo marcado pelo italo-argentino Franco Vázquez, aos 15 minutos.

O Rayo Vallecano ainda reduziu para 4-1 por Adri Embarba, aos 85 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

O Huesca, dos portugueses Luisinho, titular, e Rúben Semedo, que saiu do banco aos 77 minutos, venceu por 2-1 em casa do Eibar, dos compatriotas Paulo Oliveira e Bebé, com um bis de Álex Gallar, aos cinco e 40 minutos.

O Eibar, nono classificado na edição de 2017/18, ainda reduziu pelo argentino Gonzalo Escalante, aos 69 minutos, mas foi impotente para impedir a conquista dos três primeiros pontos ao Huesca, que se estreava no principal campeonato.

A jornada inaugural da Liga espanhola prossegue ainda hoje com o Real Madrid-Getafe.