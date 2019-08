André Silva com hipótese na Alemanha e uma rescisão no Boavista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:32 Facebook

O Famalicão apresentou três reforços e o Boavista anunciou a rescisão de contrato com Fábio Espinho. Navas está de saída do Real Madrid e o futuro de André Silva pode passar pela liga alemã.

Boavista: Termina a ligação de Fábio Espinho ao Boavista. Os axadrezados anunciaram, esta quarta-feira, a rescisão de contrato amigável com o médio, de 34 anos, que representava o clube desde 2016/17. "Desta forma, o Boavista agradece ao atleta a sua prestação e toda dedicação ao clube pela forma honrosa que nos representou como um dos capitães de equipa. Desejamos, também, o maior sucesso profissional e pessoal. Serás sempre um de nós! Obrigado, Pantera", pode ler-se no comunicado do Boavista. O JN sabe que Fábio Espinho já tem tudo acordado com o Feirense. A proposta irrecusável do emblema de Santa Maria da Feira inclui um contrato de dois anos, com mais um de opção.

Famalicão: O clube anunciou a chegada de três reforços. Cláudio Silva, defesa de 19 anos, vai cumprir a primeira época no futebol sénior, depois de ter feito a formação no F. C. Porto. Clemente chega ao Famalicão depois de na época passada ter representado o São Martinho e Tiago Dias esteve cedido ao Braga pelo Milan na última época. Os três jogadores assinaram por três épocas.

Marítimo: Zainadine Júnior renovou contrato com os madeirenses até 2022. O moçambicano está no Marítimo desde janeiro de 2017, tendo feito um total de 90 jogos e três golos. "Estou muito satisfeito e honrado por ter renovado o meu contrato com o Marítimo. Tenho de agradecer ao senhor presidente, porque este clube sempre me tratou muito bem durante estes anos todos", afirmou.

Milan: Com pouco espaço na equipa italiana - o português ainda foi convocado para o encontro com o Udinese mas não saiu do banco -, o futuro de André Silva, que esteve perto de assinar pelo Mónaco e chegou a ser associado ao Sporting, pode passar pela liga alemã. Segundo o Bild, o Schalke 04 está interessado no avançado de 23 anos e pretende avançar com cinco milhões de euros pelo empréstimo.

Real Madrid: A saída de Keylor Navas dos merengues está iminente. Segundo o "La Nación", o guarda-redes já tem acordo com o PSG e a chegada a Paris estará por horas. Navas já se despediu do treinador merengue, Zinedine Zidane.