André Silva e Carriço derrotados no Bernabéu

Real Madrid vence Sevilha, por 2-0, com golos de Casemiro e Modric, e isola-se no terceiro lugar no campeonato.

Daniel Carriço e André Silva foram titulares na derrota do Sevilha frente ao Real Madrid. Num jogo de grande equilíbrio, Casemiro foi o herói da formação merengue ao desatar o nó, aos 79 minutos, com um golo de belo efeito, num forte e colocado remate de fora da área.

No período de compensação, quando os andaluzes estavam todos balanceados no ataque, Modric assinou o 2-0 e sentenciou o encontro. O Real Madrid passa a somar 36 pontos, mais três do que o Sevilha e menos sete do que o líder Barcelona, que tem menos um jogo realizado.