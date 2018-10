André Silva: "Peseiro deu-me a oportunidade de fazer o meu caminho"

JN Hoje às 17:55 Facebook

O internacional português André Silva deu uma entrevista à rádio do Sevilha em que, além de falar sobre a recente forma, recordou a passagem pelo Milan e o treinador José Peseiro.

André Silva é o homem do momento em Espanha. Esta época, o avançado português já marcou sete golos na Liga Espanhola e lidera a tabela de melhores marcadores. Numa entrevista dada à radio do clube andaluz, o avançado falou dos companheiros e do atual momento de forma.



"Este grande momento que estou a viver devo-o ao treinador, que sempre me deu confiança, e aos meus companheiros, que são fantásticos. Sinto-me bem. Confesso que não esperava ter nesta altura 7 golos e estas vitórias. Sempre fui positivo, mas não imaginava isto. Estou bem no campo, mas é graças à equipa e ao treinador, que me ajudam a estar bem aqui", começou por dizer.

Na temporada passada, André Silva marcou 10 golos em 40 jogos pelo AC Milan. Questionado sobre a passagem por Itália, foi breve. "Agora jogo no Sevilha mas sou jogador do Milan. Não tenho resposta para o que aconteceu no ano passado, mas este ano sinto-me bem, estou com muita vontade, quero vitórias e espero continuar assim."



Houve ainda tempo para fazer comparações com Cristiano Ronaldo, mas André Silva não se considera um sucessor do avançado da Juventus na seleção portuguesa.

"Penso que não. O Cristiano é o Cristiano e o André é o André. Era muito bom fazer o que ele fez, mas quero seguir o meu caminho. Ele é uma lenda, o que ele fez... Não há ninguém como ele! Quero seguir as suas pisadas, mas como André."



O jogador português aproveitou ainda para falar sobre José Peseiro, um treinador que irá guardar sempre na memória. "Foi o treinador me pôs a jogar como titular no F.C Porto, que me deu confiança, que me fez sentir bem e que me deu a oportunidade para fazer o caminho que fiz até agora. Falo com ele e agradeço-lhe muito pelo que fez", concluiu.