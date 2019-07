André Silva volta aos treinos no Milan e quer falar com o treinador

Nuno Barbosa Hoje às 18:06 Facebook

Depois de uma temporada cedido ao Sevilha, o avançado internacional português marcou presença no arranque dos trabalhos da equipa com quem tem contrato até 2022. No regresso ao Milan, André Silva não se mostrou seguro quanto ao que o futuro lhe reserva e manifestou isso mesmo ao canal do clube.

"Sinto-me muito bem. Estou feliz por voltar a Milanello [centro de treinos do clube italiano] e por reencontrar tantos companheiros. Quero conhecer o novo treinador e falar com ele sobre como vai ser este ano", afirmou o antigo avançado do F. C. Porto que, na pretérita temporada, foi dispensado por Gattuso.

Agora, o treinador do Milan é Marco Giampaolo e, no dia da apresentação no novo cargo, abordou a situação de André Silva. "Ele e o Cutrone são jogadores de qualidade. Temos que os avaliar", afirmou o treinador recrutado à Sampdoria.

Recorde-se que André Silva foi contratado no verão de 2017, altura em que o Milan pagou 38 milhões de euros ao F. C. Porto por ele. Na primeira época, o avançado participou em 40 jogos e apontou 10 golos. Depois foi emprestado ao Sevilha, onde também realizou 40 partidas e marcou 11 golos.