André Villas-Boas e a cadeira de sonho na presidência do F.C. Porto

Hoje às 10:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-treinador dos dragões, atualmente no Marselha, diz à rádio de Monte Carlo que "pensa muito" no F. C. Porto e mantém que sonha ser presidente do clube que o projetou no futebol.

Em entrevista à rádio de Monte Carlo (RMC), André Villas-Boas regressa a um assunto que não aborda pela primeira vez. O ex-treinador do F. C. Porto tem outra cadeira de sonho, a de presidente do clube azul e branco.

Aos 41 anos, André pensa já na retirada da carreira de treinador e diz à RMC Sport que tenciona sair de cena aos 45 anos. "Não quero continua a ser treinador durante muito tempo. Tenho outras ambições no futebol. E também um pequeno sonho, de ser presidente do meu clube...", diz o campeão da Liga Europa pelo F. C. Porto, em 2011.