André Villas-Boas estreia-se no Marselha com derrota

André Villas-Boas estreou-se este sábado com o pé esquerdo na liga francesa, pelo Marselha, ao perder em casa por 2-0 com o Reims, numa partida decidida com golos de Boulaye Dia e Suk.

A primeira parte foi disputada numa toada morna e sem grandes situações de perigo, embora com o sinal "mais" a pertencer à formação do Reims, excetuando os minutos finais em que o guarda-redes Pedrag Rajkovic foi chamado a mostrar serviço.

Na segunda parte, começou melhor o Marselha, na busca do golo, que esteve perto de acontecer pelo holandês Kevin Strootman, aos 57 minutos, que, esquecido na área e sem marcação, rematou ao ferro da baliza defendida por Pedrag Rajkovic.

Na jogada seguinte, o Reims chegou à vantagem por Boulaye Dia, aos 58 minutos, na concretização de uma triangulação com Tristan Dingomé, muitas vezes ensaiada durante a partida, que o deixou isolado na cara de Steve Mandanda.

André Villas-Boas lançou, entre outros, o argentino Dario Benedetto, contratado por 14 milhões de euros, mas foi o Reims a tirar partido do adiantado do Marselha, já no final do encontro, para elevar para 2-0 pelo coreano Suk, aos 90 minutos, que já representou o F. C. Porto, Vitória de Setúbal e Nacional.

O encontro terminou com o treinador português a sentir a contestação dos adeptos do Marselha.