André Villas-Boas identifica os obreiros do título

Em declarações ao Porto Canal, o antigo treinador do F. C. Porto comentou a conquista do título e deixou elogio ao trabalho de Pinto da Costa e Sérgio Conceição.

André Villas Boas fez questão de estar presente no Estádio do Dragão, este domingo, para ver o duelo com o Feirense, e comentou a conquista do 28.º título dos azuis e brancos.

"Foram quatro anos de espera. O F. C. Porto já merecia o título por todas as razões e mais algumas. Fiz questão de marcar presença com a minha família para desfrutar desta conquista. Entre as minhas aventuras automobilísticas, ainda viemos aqui ver um jogo. Acompanhei mais no sofá, sempre com olhar técnico. Os grandes obreiros são o nosso presidente e o Sérgio Conceição. Agarram o barco numa situação complicada para o clube e conseguiram com todo o mérito e capacidade. Juntaram o grupo de trabalho e conseguiram atingir o objetivo", começou por dizer.

André Villas Boas comparou ainda o investimento da temporada de 2010/11, época em que esteve no comando técnico dos azuis e brancos, com o desta temporada e deixou elogios a Sérgio Conceição.

"Todos os clubes querem ser campeões. Talvez tenha sido dos plantéis do F. C. Porto que menos investimento teve. Não tem nada a ver com a época em que eu fui treinador. Houve investimento forte. O Sérgio conseguiu com um plantel com muitos jogadores que retornaram de empréstimo. Foi um campeonato ganho pela emoção portist"